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خاص بقناة العالم.. تسريبات حول رئيس البرلمان العراقي

الأحد ٠٩ يناير ٢٠٢٢ - ١٠:١٢ بتوقيت غرينتش

حصل مراسل قناة العالم علی معلومات مسربة تكشف عن أسماء مرشحي رئاسة البرلمان العراقي.

العالم - مراسلون

وقال مدير مكتب قناة العالم في بغداد ان الجلسة الاولی للبرلمان العراقي تأجلت الی نصف ساعة من أجل عقد اجتماعات تشاورية بين الكتل البرلمانية للاتفاق علی تسمية رئيس البرلمان.

وأكد مدير مكتب قناة العالم في بغداد ان الاطار التنسيقي عقد جلسة داخلية بكافة نوابه والمتحالفين معه، سبقها اجتماعاً لدولة القانون، واجتماعاً للحزب الديموقراطي الكردستاني برئاسة هوشيار زيباري واجتماعاً للكتلة الصدرية واجتماعاً لتحالف الحلبوسي العزم وباقي الكتل الاخری.

وكشف مدير مكتب قناة العالم في بغداد ان التسريبات تؤكد ان تحالفي العزم وتقدم، قدما الحلبوسي مرشحاً لرئاسة البرلمان وقدمت الكتلة الصدرية حاكم الزاملي مرشحاً لمنصب النائب الأول لرئاسة البرلمان وقدم الاتحاد الوطني الكردستاني شاخوان عبدالله كمرشح لمنصب النائب الثاني لرئاسة البرلمان.

وبيّن مدير مكتب قناة العالم في بغداد ان الخلافات بين الكتل السياسية لاتزال مستمرة ومن المحتمل ان تشمل الجلسة الاولی للبرلمان، تأدية القسم لنواب البرلمان وابقاء الجلسة مفتوحة لتسمية رئيس البرلمان.

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