البحرينيون يواصلون مطالباتهم: الحرية للسنكيس

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وتصدرت وسوم #الحرية_للسنكيس و #الدكتور_عبدالجليل_السنكيس و #السنكيس_في_خطر، قائمة "ترند" في البحرين، وتفاعلت معه شريحة واسعة من نشطاء ورواد مواقع التواصل في هذا البلد، مطالبين السلطات بالافراج الفوري عنه.

حساب "حركة شباب الدراز" قال ان النظام البحريني يفوق الصهاينة في الاجرام ويرفض الافراج عن السنكيس المضرب عن الطعام، في حين افرجت سلطات الاحتلال عن الاسير المضرب هشام ابو هواش.

"أبوتراب – البحرين" اعتبر أن "معركة الأمعاء الخاوية" التي يخوضها الناشط عبد الجليل السنكيس هو "سلاح الأحرار بوجه الطغاة".

"MohdAljaresh" اكد ان الناشط المعتقل عبد الجليل السنكيس سيبقى رمزا شامخا رافعا للجبين، مشيرا الى ان من أبسط حقوقه هو أن ينال الحرية.

عادل المرزوق أوضح في موقع تويتر أن السنكيس يعاني من تردي في وضعه الصحي بسبب الأضراب عن الطعام لأكثر من 184 يوما لمطالبته ببعض حقوقه وبكتابه التي تم مصادرته.

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حساب "بنت أوال" تساءل: السنكيس هو أكاديمي ودكتور جامعي ولم يرفع حجراً ولم يمارس ارهاباً، فقط طالب بحقوق مشروعة، فلماذا يعتقل لأكثر من 11 عاما؟

المعارض البحريني "علي الفايز" طالب من جهته بالإفراج عن السنكيس قائلا إن "جريمته" كانت فقط المطالبة بحقه وحقوق ابناء شعبه، ليتعرض بعدها لصنوف التعذيب، ويضرب عن الطعام احتجاجا على استهدافه ومطالبا بإسترجاع كتابه.

يرى البحرينيون ان النظام في بلادهم فاق في ظلمه واجرامه بحق شعبه ما يمارسه الكيان الصهيوني المحتل بحق الفلسطينيين، ويستدلون في ذلك استجابة سلطات الاحتلال للضغوط ولاضراب الاسير المعتقل المضرب عن الطعام هشام ابو هواش، في مقابل تعنت النظام البحريني ورفضه الاصغاء للمطالب الشعبية والانسانية، والافراج عن السنكيس.