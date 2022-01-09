اجتماع هام بشأن منصب النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي (صور)

العالم-العراق

وقال المصدر، للسومرية نيوز إن "الاطار التنسيقي اجتمع مع الكتل الاخرى، على ان يكون النائب الاول لرئيس مجلس النواب، هو النائب عن تحالف الفتح احمد الاسدي".

إلى ذلك كشف مصدر سياسي مطلع عن تقديم خمسة مرشحين من القوى الشيعية لمنصب النائب الأول لرئيس البرلمان.

وقال المصدر إن "الكتلة الصدرية تعتزم ترشيح كل من حاكم الزاملي وحسن الكعبي لمنصب النائب الأول لرئيس البرلمان".

واوضح أن "كتلة الإطار التنسيقي تعتزم ترشيح كل من أحمد الاسدي وعطون العطواني وعالية نصيف لذات المنصب".

ولفت المصدر إلى أن "الحزبين الكرديين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني اتفقا على تسمية النائب الفائز عن الحزب الديمقراطي (شاخوان عبد الله) لشغل منصب النائب الثاني لرئيس البرلمان".

وتابع أن "عدم الاتفاق على تسمية المرشحين لمنصب رئيس البرلمان ونوابه أخّر انعقاد الجلسة إلى ظهر اليوم عن موعدها المحدد في الساعة الـ11 صباحاً".

وامس السبت، أعلن زعيما تحالفي "تقدم" محمد الحلبوسي و"عزم" خميس الخنجر توصلهما إلى اتفاق لتشكيل تحالف موحد في البرلمان برئاسة الخنجر وترشيح الحلبوسي لرئاسة البرلمان.



ومن المنتظر، ان تعقد اليوم الأحد، جلسة مجلس النواب العراقي بدورته الجديدة، وذلك لاختيار رئيس البرلمان ونائبيه.