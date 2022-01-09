الأحد ٠٩ يناير ٢٠٢٢
١١:٥١ GMT
فارسی
البث المباشر

اجتماع هام بشأن منصب النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي (صور)

اجتماع هام بشأن منصب النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي (صور)
الأحد ٠٩ يناير ٢٠٢٢ - ١١:٠٩ بتوقيت غرينتش

أفاد مصدر سياسي، اليوم الأحد، بأن الاطار التنسيقي عقد اجتماعا مع الكتل الأخرى بشأن منصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب.

العالم-العراق

وقال المصدر، للسومرية نيوز إن "الاطار التنسيقي اجتمع مع الكتل الاخرى، على ان يكون النائب الاول لرئيس مجلس النواب، هو النائب عن تحالف الفتح احمد الاسدي".

إلى ذلك كشف مصدر سياسي مطلع عن تقديم خمسة مرشحين من القوى الشيعية لمنصب النائب الأول لرئيس البرلمان.

وقال المصدر إن "الكتلة الصدرية تعتزم ترشيح كل من حاكم الزاملي وحسن الكعبي لمنصب النائب الأول لرئيس البرلمان".

واوضح أن "كتلة الإطار التنسيقي تعتزم ترشيح كل من أحمد الاسدي وعطون العطواني وعالية نصيف لذات المنصب".

ولفت المصدر إلى أن "الحزبين الكرديين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني اتفقا على تسمية النائب الفائز عن الحزب الديمقراطي (شاخوان عبد الله) لشغل منصب النائب الثاني لرئيس البرلمان".

وتابع أن "عدم الاتفاق على تسمية المرشحين لمنصب رئيس البرلمان ونوابه أخّر انعقاد الجلسة إلى ظهر اليوم عن موعدها المحدد في الساعة الـ11 صباحاً".

وامس السبت، أعلن زعيما تحالفي "تقدم" محمد الحلبوسي و"عزم" خميس الخنجر توصلهما إلى اتفاق لتشكيل تحالف موحد في البرلمان برئاسة الخنجر وترشيح الحلبوسي لرئاسة البرلمان.

ومن المنتظر، ان تعقد اليوم الأحد، جلسة مجلس النواب العراقي بدورته الجديدة، وذلك لاختيار رئيس البرلمان ونائبيه.

روابط ذات صلة

العراق.. الديمقراطي يطرح مرشحه لمنصب النائب الثاني لرئيس البرلمان

العراق.. رئيس السن محمود المشهداني يصل مبنى البرلمان

العراق.. تحالف 'تصميم' يعلن دخوله البرلمان ككتلة مستقلة (وثيقة)

العراق.. الكتل السياسية تعقد اجتماعات منفردة قبيل جلسة البرلمان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الصحة الإيرانية تعلن تسجيل31 وفاة جديدة بكورونا

مصدر إيراني ينفي ما يتم تداوله عن التوصل الى اتفاق مؤقت في فيينا

الاطار ينفي صحة ما تردد عن تقديمه مرشحا لمنصب النائب الاول للبرلمان

اكتشف الخداع الاسرائيلي.. بالأمس رفضوا الاتفاق النووي واليوم يؤكدون أنهم أخطأوا..

شاهد بالفيديو.. بعد 3 سنوات.. الرياض تفرج عن الاميرة بسمة وابنتها، ماذا كانت تهمتها؟

رئيس منظمة الحج الايرانية: الحدود البرية العراقیة ستفتح أمام الزوار الإيرانيين