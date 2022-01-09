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شاهد.. سيناريوهات مختلفة لتسمية رئيس البرلمان العراقي

الأحد ٠٩ يناير ٢٠٢٢ - ١١:٠٥ بتوقيت غرينتش

کشف الباحث في الشؤون الاستراتيجية أثير الشرع عن السيناريوهات المتوقعة لتسمية رئيس البرلمان العراقي.

العالم - خاص بالعالم

وقال أثير الشرع في حديث لقناة العالم:"هناک تباين في وجهات النظر بين کتل البرلمان العراقي، فالاطار التنسيقي يحبذ الدکتور محمود المشهداني لرئاسة البرلمان، وربما تريد الکتلة الصدرية تجديد رئاسة الحلبوسي لهذا المنصب".

وأکد ان الأحزاب الکردية لم تفصح حتی الان انها الی جانب أي من الکتل البرلمانية.

وتوقع حدوث مفاجآت خلال اللحظات الاخيرة تتمثل في توافق بين الاطار التنسيقي والکتلة الصدرية علی الدخول في کتلة کبيرة الی البرلمان، فاذا حدث ذلک، ستحل مشکلة کل الرئاسات وليس مستبعداً ان يتم تقديم الرئاسات الثلاث بسلة واحدة.

واعتبر الشرع ان السيناريو الأکثر احتمالاً هو تأجيل تسمية رئيس البرلمان ونائبيه لاسبوع أو اسبوعين من أجل الاتفاق علی شخصية لرئاسة البرلمان".

ومن المنتظر، ان تعقد اليوم الأحد، جلسة مجلس النواب بدورته الجديدة، وذلك لاختيار رئيس البرلمان ونائبيه.

وسينتخب النواب الجدد في البرلمان العراقي لاحقا رئيسا جديدا للبلاد يكلف زعيم الكتلة النيابية الأكبر بتشكيل الحكومة الجديدة.

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