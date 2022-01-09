الاطار ينفي صحة ما تردد عن تقديمه مرشحا لمنصب النائب الاول للبرلمان

العالم-العراق

وقال الاطار في بيان مقتضب "لا صحة لما تردد في بعض وسائل الاعلام عن تقديم الاطار التنسيقي مرشحا لمنصب النائب الاول لمجلس النواب".

وفي وقت سابق، من اليوم أفاد مصدر سياسي، بأن الاطار التنسيقي قدم مرشحه لمنصب النائب الاول لرئيس البرلمان، وذلك خلال اجتماع عقده مع الكتل الاخرى.

ونقلت وسائل اعلام عن المصدر قوله، إن "الاطار التنسيقي اجتمع مع الكتل الاخرى، واتفق على ان يكون النائب الاول لرئيس مجلس النواب، هو النائب عن تحالف الفتح احمد الاسدي".

إلى ذلك كشف مصدر سياسي مطلع عن تقديم خمسة مرشحين من القوى الشيعية لمنصب النائب الأول لرئيس البرلمان.