الصحة الإيرانية تعلن تسجيل31 وفاة جديدة بكورونا

العالم - ایران

وأعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم الاحد الى 131 الفا و878 شخصا.

وأشارت في تقريرها الى تسجيل 226 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 6 ملايين و206 الاف 405 اشخاص.

وأضافت أن الف و 775 شخصا من إجمالي المصابين بالفيروس في وضع حرج ويتلقون العلاج في المستشفيات.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمصابين المغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 6 ملايين و51 الفا و 812 شخصا لغاية الآن.