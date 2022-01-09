ولي عهد البحرين يلتقي سفير الكيان الإسرائيلي لدى المملكة

العالم- البحرين

وبحسب وكالة أنباء البحرين، هنأ الأمير سلمان بن حمد آل خليفة"آيتان نائيه" بتعيينه سفيرا اسرائيليا لدى المملكة.

وكان الملك البحريني حمد بن عيسي تسلَّم في اواخر ديسمبر 2021 خلال احتفال في قصر الصخير، أوراق اعتماد، سفير كيان الإحتلال آيتان نائيه.

وكان نائيه، وهو أول سفير لكيان الإحتلال لدى البحرين، قد وصل إلى العاصمة المنامة في نوفمبر الماضي.

وفي 15 سبتمبر 2020، وقّعت كل من الإمارات والبحرين اتفاق تطبيع كامل للعلاقات مع الكيان الإسرائيلي في واشنطن برعاية أمريكية، وسط رفض شعبي واسع، وتنديد فلسطيني واسلامي.