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المشهداني يعلن فتح باب الترشيح لمنصب رئيس البرلمان ونائبيه

المشهداني يعلن فتح باب الترشيح لمنصب رئيس البرلمان ونائبيه
الأحد ٠٩ يناير ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٥ بتوقيت غرينتش

تولى رئيس السن، النائب محمود المشهداني، اليوم الأحد، إدارة الجلسة البرلمانية الأولى للدورة النيابية الخامسة في البرلمان العراقي.

العالم - العراق

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان إن "رئيس السن في الدورة النيابية الخامسة، السنة التشريعية الأولى، الفصل التشريعي الأول، النائب محمود داود سلمان المشهداني تولى ادارة الجلسة".

وأضافت، أن "عدد النصاب الان ٣٢٥ نائباً".

وبدأ مجلس النواب العراقي، اليوم الأحد، أول جلسة برلمانية في الدورة الخامسة.

وتتضمن أعمال الجلسة، تأدية السلام الجمهوري ومن ثم تلاوة آي من الذكر الحكيم وقراءة سورة الفاتحة على أرواح شهداء العراق، وبعد ذلك سيلقي الأمين العام لمجلس النواب كلمة ترحيبية بأعضاء المجلس وقراءة أسماء الحضور، ثم يتولى رئيس السن إدارة المجلس، وهو محمود المشهداني، بعدها يدعو النواب لأداء اليمين الدستورية، ثم يقوم بإلقاء كلمة بمناسبة بداية الدورة الانتخابية الخامسة.

يلي ذلك، قيام رئيس السن بإعلان فتح باب الترشيح لمنصب رئيس مجلس النواب ونائبيه.

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