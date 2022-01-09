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بدء التطبيع السعودي - الاسرائيلي عبر اسكات معارضيه

الأحد ٠٩ يناير ٢٠٢٢ - ٠١:٣١ بتوقيت غرينتش

في وقت يكثر الحديث عن تقارب سعودي اسرائيلي واقتراب من اعلان التطبيع بين الطرفين، يبدو ان السلطات السعودية بدأت تتحضر لهذا الاعلان عبر اسكات كل الاصوات المعارضة للتطبيع

العالم - السعودية

ومن هذه الاصوات الاكاديمي عبدالله اليحيى الذي اعتقلته القوات السعودية بعد نشره تغريدة انتقد فيها التطبيع.

ونشر موقع ذا كرِيْدِلْ تقريرا كشف فيه عن اعتقال عشرات الاشخاص لانتقادهم التطبيع مع الكيان الاسرائيلي.

وكان عبدالله اليحيى غرد بهذه التغريدة التي اودت بالاكاديمي الى السجن:"إلى دعاة التطبيع والسلام: آخر ما يفكر به الكيان الصهيوني - وهم في طريقهم إلى جمهورية الحاخامات. تطبيلكم للسلام".

ونشر حساب "معتقلي الرأي" صورة لليحيى على صفحته وكتب:"تأكد لنا اعتقال الدكتور عبدالله اليحيى، منذ الرابع والعشرين من ديسمبر الفين وواحد وعشرين، على خلفية بضع تغريدات نشرها على حسابه في تويتر، انتقد فيها التطبيع مع "إسرائيل"".

اما "ليال جرادي" فغردت:"الدكتور عبدالله اليحيى معتقَلًا منذ كانون الأول لدفاعه عن فلسطين ورفضه للتطبيع مع "إسرائيل". احتجاز كبار السنّ والمرضى مِن معتقلي الرأي، التنكيل بهم والسعي لتصفيَتهم جسدياً مِن خلال الإهمال الطبي والمُماطلة في إطلاق سراحهم جَليّ وفاضح".

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