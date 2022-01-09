استشهاد مواطن سوري باشتباك داخلي بين المسلحين التابعين لتركيا

العالم - سوريا

وذكرت مصادر أهلية لـ سانا أن اقتتالاً بالأسلحة الرشاشة حدث فيما بين الجماعات المسلحة المدعومة تركيا التابعين لما يسمى (لواء الوقاص) وسط مدينة مارع بالريف الشمالي أسفر عن استشهاد مدني وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.

وتشهد المناطق التي تحتلها الجماعات المسلحة المدعومة تركيا اقتتالاً متكرراً فيما بينهم على المسروقات وتقاسم النفوذ في المناطق التي يحتلونها بريف حلب الشمالي.

وفي سياق منفصل واصلت الجماعات المسلحة المدعومة تركيا جرائمهم ضد الأهالي في المناطق التي يحتلونها وأقدموا على اختطاف عدد من المواطنين بينهم فتاتان في بلدة تل حلف وقرية أبو الصون بريف الحسكة الشمالي.

وأفادت مصادر أهلية لـ سانا بأن مجموعات إرهابية مما يسمى “فرقة الحمزات” و”أحرار الشرقية” و”السلطان مراد” والتي تعمل بإمرة القوات التركية داهمت صباح اليوم منازل المواطنين في بلدة تل حلف بمحيط مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي واختطفت تسعة مدنيين واقتادتهم إلى أحد مقراتها في المنطقة.

وفي السياق ذكرت المصادر أن المرتزقة مما يسمى “فرقة الحمزات” اختطفوا فتاتين في قرية أبو الصون بمنطقة رأس العين بالريف الشمالي.

وتستمر حالة الفلتان الأمني في المناطق التي تسيطر عليها القوات التركية والجماعات المسلحة المدعومة تركيا مع تزايد الممارسات الإجرامية لهؤلاء والتي تندرج ضمن سياسة التضييق على سكان المنطقة الأصليين لتهجيرهم من قراهم ومنازلهم بغية الاستيلاء عليها بشكل نهائي.