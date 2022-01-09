الأحد ٠٩ يناير ٢٠٢٢
٠٣:٠٤ GMT
فارسی
البث المباشر

البرلمان العراقي يفشل في انتخاب رئيس له ويؤجل الجلسة

البرلمان العراقي يفشل في انتخاب رئيس له ويؤجل الجلسة
الأحد ٠٩ يناير ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٩ بتوقيت غرينتش

يترأس خالد الدراجي جلسة البرلمان العراقي لاختيار هيئة رئاسة البرلمان، بدلا من رئيس السن محمود المشهداني بعد تعرضه لوعكة صحية بسبب مضايقات من قبل نواب ونقله للمشفى.

العالم - العراق

وكان قد رفع رئيس السن في مجلس النواب، محمود المشهداني، جلسة البرلمان للتداول؛ بعد حدوث مشادات كلامية بين التيار الصدري والاطار التنسيقي.

وذكرت مراسل العالم، انه "المشهداني قرر رفع الجلسة للتداول، بعد تقديم الاطار التنسيقي والتيار الصدري لوثيقتين حول كونهما الكتلة الاكبر، ما أثار مشادات حادة بين الطرفين".

واضاف ان "الاطار قدم قائمته بـ 88 نائبا، فيما قدم التيار الصدري قائمة بـ 76 نائبا لتندلع، مشادات كلامية بين الكتلتين ادت الى اصدار رئيس السن قرارا برفع جلسة البرلمان للتداول

وسبق ان أعلن رئيس السن المشهداني، فتح باب الترشيح لمنصب رئيس المجلس ونائبيه.

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ، إن "رئيس السن محمود المشهداني يعلن فتح باب الترشيح لمنصب رئيس البرلمان ونائبيه".

وتولى المشهداني، رئاسة الجلسة البرلمانية الأولى، للدورة الخامسة، السنة التشريعية الأولى، الفصل التشريعي الأول، بحضور 325 نائباً. فيما أدى النواب الحاضرون اليمين الدستورية.

روابط ذات صلة

العراق.. الديمقراطي يطرح مرشحه لمنصب النائب الثاني لرئيس البرلمان

العراق.. رئيس السن محمود المشهداني يصل مبنى البرلمان

العراق.. تحالف 'تصميم' يعلن دخوله البرلمان ككتلة مستقلة (وثيقة)

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

السودان.."المخابرات العامة" تعلن إحباط عملية تهريب 21 إثيوبيا

كورونا يحرم لاعبا بارزا في المنتخب المغربي من مباراة غانا

زاخاروفا: تدمير مكتب قناة 'مير' التلفزيونية في ألما آتا عمل مخطط ومدروس

مجلة بريطانية: السعودية باتت تأمر بالمنكر وتنهى عن المعروف!

الفصام على الطريقة الامريكية.. واشنطن تؤمن الجولاني وتحدد مكافأة لمن يشي به!

وفاة أقدم وزير في موريتانيا