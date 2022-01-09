البرلمان العراقي يفشل في انتخاب رئيس له ويؤجل الجلسة

العالم - العراق

وكان قد رفع رئيس السن في مجلس النواب، محمود المشهداني، جلسة البرلمان للتداول؛ بعد حدوث مشادات كلامية بين التيار الصدري والاطار التنسيقي.

وذكرت مراسل العالم، انه "المشهداني قرر رفع الجلسة للتداول، بعد تقديم الاطار التنسيقي والتيار الصدري لوثيقتين حول كونهما الكتلة الاكبر، ما أثار مشادات حادة بين الطرفين".



واضاف ان "الاطار قدم قائمته بـ 88 نائبا، فيما قدم التيار الصدري قائمة بـ 76 نائبا لتندلع، مشادات كلامية بين الكتلتين ادت الى اصدار رئيس السن قرارا برفع جلسة البرلمان للتداول

وسبق ان أعلن رئيس السن المشهداني، فتح باب الترشيح لمنصب رئيس المجلس ونائبيه.

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ، إن "رئيس السن محمود المشهداني يعلن فتح باب الترشيح لمنصب رئيس البرلمان ونائبيه".



وتولى المشهداني، رئاسة الجلسة البرلمانية الأولى، للدورة الخامسة، السنة التشريعية الأولى، الفصل التشريعي الأول، بحضور 325 نائباً. فيما أدى النواب الحاضرون اليمين الدستورية.