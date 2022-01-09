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كورونا يحرم لاعبا بارزا في المنتخب المغربي من مباراة غانا

كورونا يحرم لاعبا بارزا في المنتخب المغربي من مباراة غانا
الأحد ٠٩ يناير ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٢ بتوقيت غرينتش

عقد البوسني وحيد حاليلوزيتش، مدرب المنتخب المغربي، مؤتمراً صحافياً اليوم الأحد، قبل مواجهة نظيره الغاني في ملعب "أحمدو أحيجو" في العاصمة الكاميرونية ياوندي غداً الاثنين.

العالم - رياضة

ورغم أن حاليلوزيتش كشف أن فيروس كورونا أربك تحضيرات منتخب "أسود الأطلس" قبل انطلاق مشاركته في منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا، إلا أنه لم يحسم رسمياً في العناصر الذين سيغيبون عن صفوف منتخب المغرب، بعدما لم يشارك 3 لاعبين في الحصة التدريبية الأخيرة.

ويتعلق الأمر بأيوب الكعبي مهاجم فريق هاتاي سبور التركي، وريان مايي مهاجم فرينكفاروش المجري، ثم منير الحدادي لاعب إشبيلية الإسباني.

وبحسب مصادر "العربي الجديد" من داخل بعثة المنتخب المغربي، فإن الفيروس أصاب اللاعب ريان مايي، وهو ما أربك حسابات المدرب وحيد حاليلوزيتش الذي سيبحث عن بديل، سواء بإشراك طارق تيسودالي لاعب جينت البلجيكي أو سفيان رحيمي لاعب العين الإماراتي.

ورغم الاحتياطات الكبيرة التي اتخذها أفراد طاقم المنتخب المغربي، فإن فيروس كورونا يواصل إصابة اللاعبين، وهو الأمر الذي سيجعل مختلف المدربين المشاركين في منافسات "الكان" يضربون ألف حساب للوباء أكثر من المنافسين في المباريات التي يخوضونها.

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كورونا يحرم لاعبا بارزا في المنتخب المغربي من مباراة غانا

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