كورونا يحرم لاعبا بارزا في المنتخب المغربي من مباراة غانا

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ورغم أن حاليلوزيتش كشف أن فيروس كورونا أربك تحضيرات منتخب "أسود الأطلس" قبل انطلاق مشاركته في منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا، إلا أنه لم يحسم رسمياً في العناصر الذين سيغيبون عن صفوف منتخب المغرب، بعدما لم يشارك 3 لاعبين في الحصة التدريبية الأخيرة.

ويتعلق الأمر بأيوب الكعبي مهاجم فريق هاتاي سبور التركي، وريان مايي مهاجم فرينكفاروش المجري، ثم منير الحدادي لاعب إشبيلية الإسباني.

وبحسب مصادر "العربي الجديد" من داخل بعثة المنتخب المغربي، فإن الفيروس أصاب اللاعب ريان مايي، وهو ما أربك حسابات المدرب وحيد حاليلوزيتش الذي سيبحث عن بديل، سواء بإشراك طارق تيسودالي لاعب جينت البلجيكي أو سفيان رحيمي لاعب العين الإماراتي.

ورغم الاحتياطات الكبيرة التي اتخذها أفراد طاقم المنتخب المغربي، فإن فيروس كورونا يواصل إصابة اللاعبين، وهو الأمر الذي سيجعل مختلف المدربين المشاركين في منافسات "الكان" يضربون ألف حساب للوباء أكثر من المنافسين في المباريات التي يخوضونها.