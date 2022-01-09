السودان.."المخابرات العامة" تعلن إحباط عملية تهريب 21 إثيوبيا

العالم - السودان

حيث كان عشرون منهم من الفتيات أقل من عمر عشرين عام كانوا في طريقهم إلى الخرطوم عبر سهل البطانة ومنها إلى دبي وليبيا.

ونقلًا عن وكالة الأنباء السودانية "سونا"، مساء الأحد، أشاد مدير جهاز المخابرات العامة بولاية القضارف العميد أمن آدم عثمان محمد، بالإنجاز الذى تحقق.

وأوضح مدير المخابرات العامة:" أن تلك العملية تأتي في أعقاب إعادة صلاحيات جهاز المخابرات العامة لمقابلة مقتضيات المرحلة وحفاظاً على أمن البلاد من المهددات الأمنية المماثلة، على رأسها انتشار الوجود الأجنبي غير المقنن".

وأفاد بأنه خلال إحباط عملية التهريب تم القبض على شبكة للاتجار وتهريب البشر كما تم التحفظ على وسائل الحركة المستخدمة من قبلهم، بالإضافة إلى قطعة سلاح كلاشنكوف.

من جهته، قال الوالي المكلف إن تلك العملية تعبر عن الوعي الكبير لجهاز المخابرات العامة وأنهم عين ساهرة لحماية أمن وحدود البلاد والحد من الاتجار بالبشر.

داعياً إلى بذل المزيد من الجهود لمكافحة الجرائم العابرة للحدود وردع المجرمين بالقانون.