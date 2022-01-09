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الدائرة الاعلامية للبرلمان العراقي: عدد النواب الحاضرين الآن في الجلسة 205 نواب

الأحد ٠٩ يناير ٢٠٢٢ - ٠٣:١٢ بتوقيت غرينتش

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