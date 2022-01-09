الأحد ٠٩ يناير ٢٠٢٢
٠٤:٣٦ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 09-01-2021

الأحد ٠٩ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٨ بتوقيت غرينتش

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 09-01-2021

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 08-01-2021

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. عودة الامارات للعدوان العسكري علی اليمن

تصاعد انتشار "كورونا" بين صفوف الأسرى بسجون الاحتلال

ارتفاع عدد قتلى هجمات بولاية في نيجيريا الى 200 قتيل

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 09-01-2021

من هم مرشحو رئاسة البرلمان العراقي لدورته الخامسة؟

ألمانيا تهدد 'تلغرام' بغرامات ضخمة