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لقاء بميناء الحديدة يضع الأمم المتحدة أمام تهديدات دول العدوان

لقاء بميناء الحديدة يضع الأمم المتحدة أمام تهديدات دول العدوان
الأحد ٠٩ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٢ بتوقيت غرينتش

التقى نائب رئيس هيئة الأركان- رئيس الفريق الوطني لإعادة الانتشار اللواء الركن علي حمود الموشكي، اليوم الأحد بميناء الحديدة، نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة دانييلا كروسلاك.

العالم- اليمن

تطرق اللقاء الذي ضم أعضاء الفريق الوطني، إلى تهديدات دول تحالف العدوان باستهداف ميناء الحديدة.

ووضع الفريق الوطني، الأمم المتحدة أمام تهديدات ما يسمى "ناطق تحالف العدوان " وما يسوقه من افتراءات عن إستخدام الميناء لأغراض عسكرية.

واستعرض رئيس الفريق الوطني، الأعمال الاستفزازية لقوى العدوان وقصفها للمناطق السكنية، وقتل النساء والأطفال.

وعبر عن أسفه لما تضمنته تصريحات ما يسمى "ناطق التحالف "حول ميناء الحديدة من مغالطات والتي تمهد لإعتداءات جديدة تطال الميناء الذي يعد المنفذ الوحيد والشريان الرئيسي لإدخال الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية لأكثر من 70 بالمائة من أبناء الشعب اليمني.

وطالب اللواء الموشكي، البعثة الأممية بموقف واضح من هذه التهديدات التي سيكون لها آثار كارثية على الشعب اليمني.

ودعا البعثة، إلى القيام بدورها الإنساني واتخاذ قرار حازم بمنع القرصنة البحرية على السفن النفطية والغذائية التي تتخذها دول العدوان وسيلة ضغط في عدوانها على الشعب اليمني.

إلى ذلك اطلع نائب رئيس هيئة الأركان العامة رئيس الفريق الوطني لإعادة الانتشار وأعضاء الفريق الوطني ونائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، على عدد من المرافق بميناء الحديدة بعد إدعاءات ما يسمى " ناطق تحالف العدوان " باستخدامها للأغراض العسكرية.

حيث زار الموشكي وكروسلاك ومعهما عضوا لجنة تنسيق إعادة الانتشار اللواء محمد القادري واللواء منصور السعادي، ورشة النجارة والورشة الفنية ومحطة توليد الكهرباء ومنزلق العائمات البحرية وهنجر صيانة المنقولة الأرضية وأرصفة محطة الحاويات في الميناء.

واستمعوا إلى شرح من نائب رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية المهندس يحيى شرف الدين، عن هذه المرافق المدنية التي تدعي قوى العدوان استخدامها للأغراض العسكرية.

واعتبر ادعاءات قوى العدوان التي يتم الترويج لها مجرد إفتراءات وذرائع.. مؤكدا أن ميناء الحديدة خالي تماما من أي طابع عسكري.

من جانبه أوضح عضو الفريق الوطني لإعادة الانتشار اللواء القادري، أنه تم إطلاع نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة، على المواقع التي تدعى قوى العدوان بأنها تحتوي على صواريخ ومعدات عسكرية في حين أن هذه المرافق تستخدم للنجارة وصيانة معدات ولنشات ومقطورات الميناء.

وأكد القادري، أن تهديدات دول تحالف العدوان ليست جديدة كما أن استهداف الميناء ليس بجديد حيث استهدف أكثر من مرة تحت إدعاءات وذرائع لا أساس لها من الصحة بهدف تضييق الحصار على الشعب اليمني.

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