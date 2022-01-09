من هم مرشحو رئاسة البرلمان العراقي لدورته الخامسة؟

العالم - العراق

الاسم: محمود داوود سلمان موسى المشهداني



التولد: 20/مايو/عام 1948 بغداد/ العراق.

الحالة الاجتماعية: متزوج.

التحصيل الدراسي:

- اكمل دراسته الابتدائية والثانوية في بغداد.

- حاصل على البكالوريوس من كلية الطب وتخرج برتبة ملازم أول طبيب عام 1972، وعمل بالسلك الطبي للجيش العراقي.

الحياة السياسية:

- شارك المشهداني في العملية السياسية ما بعد عام 2003، فهو أول رئيس لمجلس النواب بعد اسقاط النظام السابق.

- رئيس المكتب السياسي لمنظمة الدعوة والإرشاد.

- شارك عضوا في تأسيس مجلس الحوار الوطني عام 2004.

كما انتخب عضوا في لجنة صياغة الدستور في العام نفسه.

بعد فوزه بعضوية مجلس النواب العراقي انتخب رئيسا للمجلس في السادس عشر/ مارس / 2006، حتى الثالث والعشرين / ديسمبر / من العام 2008.

انتخب رئيسا للاتحاد البرلماني العربي عام 2008.

*أدناه السيرة الذاتية للحلبوسي: