الأحد ٠٩ يناير ٢٠٢٢
٠٦:٠٦ GMT
فارسی
البث المباشر

تعليق المساعدات الإنسانية الأممية في تيغراي بعد غارة جوية

تعليق المساعدات الإنسانية الأممية في تيغراي بعد غارة جوية
الأحد ٠٩ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٢ بتوقيت غرينتش

الأمم المتحدة تعلن تعليق المساعدات الإنسانية في شمال غربي تيغراي بعد غارة جوية.

العالم - افريقيا

ووصف المتحدث باسم الجبهة غيتاتشو رضا الغارة في تغريدة عبر "تويتر" بأنها "هجوم قاس آخر بطائرة مسيرة"، قائلا إن "المدنيين فروا من الصراع في أماكن أخرى من الإقليم ليصبحوا أحدث ضحايا الضربات الجوية الأخيرة التي قيل إنها قتلت عشرات الأشخاص في تيغراي".

ولا يزال جزء كبير من إقليم تيغراي معزولا عن العالم، في ظل محدودية الاتصالات للعاملين في المجال الإنساني الذين وجدوا عملهم مقيدا بشدة بسبب الحصار الذي فرضته الحكومة على مدى أشهر.

وتأتي التقارير عن الغارة الجوية على المخيم الكائن في ديديبت شمال غربي تيغراي، بعد إصدار رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد رسالة مصالحة بمناسبة عيد الميلاد الأرثوذكسي، بعد 14 شهرا من الحرب.

يتبع..

روابط ذات صلة

مقتل 56 شخصاً بضربة جوية إثيوبية على مخيم للنازحين في تيغراي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

السودان.. تظاهرات في الخرطوم وسط دعوات أممية للحوار

حوامات القسّام وحزب الله تثير رعب "إسرائيل"

شاهد بالفيديو.. غضب أهالي الحديدة ضدإعلان مشروعية استهدافها من قبل العدوان

أمير خان متقي يبحث مع أميرعبداللهيان القضايا ذات الاهتمام المشترك

المقداد للرجوب: سوريا وفلسطين تواجهان الاحتلال وانتهاكاته

سهر المراهقين يعرضهم للإصابة بالسكري!