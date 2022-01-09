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أوروبا
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روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
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نبض السوشيال
مراسل العالم: انتخاب محمد الحلبوسي رئيساً لمجلس النواب العراقي بدورته الجديدة
مراسل العالم: عدد المصوتين لانتخاب رئيس البرلمان بلغ 228 نائباً
بدء عد وفرز أصوات الاقتراع لاختيار رئيس مجلس النواب
إنتهاء اجراءات التصويت لاختيار رئيس مجلس النواب
الأمم المتحدة تعلن تعليق المساعدات الإنسانية في شمال غرب تيغراي بعد غارة جوية
الدائرة الاعلامية للبرلمان العراقي: بدء اجراءات التصويت لاختيار أحد مرشحي رئاسة المجلس
الدائرة الاعلامية للبرلمان العراقي: عدد النواب الحاضرين الآن في الجلسة 205 نواب
رئيس السن خالد الدراجي يترأس جلسة البرلمان العراقي بعد تعرض المشهداني لوعكة صحية
مراسل العالم: النائب محمد زيادي يوكد لقناة العالم تقديم الاطار التنسيقي ورقته ككتله اكبر تضم ٨٨ نائبا
مشرعون: البرلمان العراقي يفشل في انتخاب رئيس له وتأجيل الجلسة لمزيد من المشاورات
مراسل العالم: عدد المصوتين لانتخاب رئيس البرلمان بلغ 228 نائباً
الأحد ٠٩ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٥ بتوقيت غرينتش
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