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مراسل العالم: عدد المصوتين لانتخاب رئيس البرلمان بلغ 228 نائباً

الأحد ٠٩ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٥ بتوقيت غرينتش

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