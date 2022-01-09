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المشهداني يكشف اسباب تعرضه لوعكة صحية داخل البرلمان

المشهداني يكشف اسباب تعرضه لوعكة صحية داخل البرلمان
الأحد ٠٩ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:٠١ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس البرلمان العراقي الاكبر سناً محمود المشهداني، الاحد، أنه ما يزال هو رئيس السن، بعد تعرضه لوعكة صحية اثناء الجلسة.

العالم - العراق

وقال المشهداني بعد خروجه من المستشفى، "مازلت رئيس السن ولا يمكن استنئاف الجلسة الا باذني".

واضاف المشهداني انه "تعرضت لاعتداء وضغط نفسي من بعض النواب فغادرت قاعة مجلس النواب بعد ان اعلنت طلب المداولة لسؤال المستشار القانوني عن الطعن المقدم على ترشيح السيد الحلبوسي وذهبت الى المستشفى القريب من قاعة المجلس لإجراء فحوصات بعد شعوري بالجهد والتعب نتيجة الاعتداء".

وتولى النائب خالد الدراجي، رئاسة الجلسة البرلمانية الأولى للدورة الخامسة، خلفاً لرئيس السن محمود المشهداني الذي تعرض لوعكة صحية، نقل على أثرها إلى المستشفى.

وتعرض المشهداني، لوعكة صحية؛ وذلك بعد قرار رفع الجلسة البرلمانية للتداول، اثر حدوث مشادات كلامية بين التيار الصدري والاطار التنسيقي.

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