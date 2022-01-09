شاهدبالفيديو: رئيس تركمانستان يأمر بإطفاء بوابة الجحيم

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دارفازا؛ باب جهنم أو بوابة الجحيم؛ حفرة تشتعل داخلها النيران دون توقف منذ اكثر من نصف قرن. تقع هذه الحفرة وسط صحراء كاراكوم الشاسعة الأكبر في آسيا الوسطى والتي تمتد كثبانها الرملية على مساحة ثلاثمئة وخمسين ألف كيلومتر مربع؛ لتغطي سبعين بالمئة من مساحة تركمانستان.

وتؤكد النيران المشتعلة منذ خمسين عاماً في هذه الحفرة حجم مخزون الغاز الهائل في البلاد.

تكونت الحفرة التي يبلغ قطرها سبعين مترا وعمقها نحو ثلاثين متراً بحسب ما يقال عام الف وتسعمئة وواحد وسبعين حين كان الجيولوجيون السوفييت ينقبون عن النفط في الصحراء ثم ارتطمت معداتهم بأحد جيوب الغاز الطبيعي وهو ما أدى إلى انهيار الأرض وتشكيل ثلاث حفر كبيرة.

ويشاع أن الجيولوجيين أشعلوا النيران في إحدى الحفر لمنع تسرب الميثان إلى الغلاف الجوي وكانوا يظنون أن النيران ستنطفئ بعد أن ينفد الغاز من الحفرة في غضون أسابيع ولكن لم تنقطع عنها النيران منذ ذلك الحين وحتى الآن.

وعلى الرغم من تحويل المكان الذي يبعد مئتين وسبعين كلم عن العاصمة عشق أباد إلى موقع سياحي ونقطة جذب سياحية رئيسية في تركمانستان حاولت السلطات مرات عديدة إطفاء الفوهة والنيران لكنها لم تنجح وعلى مدى العقد الماضي كان الناس يأتون من كل حدب وصوب للاستمتاع برؤية مشهد هذه النيران المتوهجة التي تضيء سماء صحراء كاراكوم.

هذا ويقع حقل الغاز الطبيعي في منطقة درويزفي بتركمانستان ويمتد تحت بحر قزوين ويقدر محتوى الحقل من الغاز بنحو ثمانية بلايين متر مكعب أي أنه رابع أكبر حقول الغاز التي عثر عليها في العالم بعد حقول ايران وروسيا والجزائر.