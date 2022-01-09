المقداد للرجوب: سوريا وفلسطين تواجهان الاحتلال وانتهاكاته

العالم - سوريا

وفي بداية اللقاء سلم اللواء الرجوب الوزير المقداد رسالة موجهة إلى الرئيس السوري بشار الأسد من قبل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

وأكد الوزير المقداد على وقوف سوريا إلى جانب الشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على أرضه لافتاً إلى أن سوريا وفلسطين تواجهان الاحتلال الإسرائيلي واعتداءاته وممارساته وانتهاكاته للشرعية الدولية بشكل مستمر منوهاً بأهمية توحيد الفصائل الفلسطينية والحوار فيما بينها لما فيه مصلحة الشعب الفلسطيني.

كما أدان الوزير المقداد ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني والجرائم التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي وسياسات الاستيطان وضم الأراضي مشدداً على أن قرارات الكيان الإسرائيلي ضد أهالي الجولان السوري المحتل وضد الشعب الفلسطيني تمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتتناقض مع قرارات الشرعية الدولية.

من جانبه شدد اللواء الرجوب على تمسك القيادة الفلسطينية بمواقفها المبدئية في إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وحق اللاجئين في العودة ومقاومة الاحتلال بكل الوسائل.

وهنأ اللواء الرجوب سوريا شعباً وقيادة على الانتصارات التي تم تحقيقها على الإرهاب مطالباً برفع العقوبات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري.

كما أكد الرجوب رغبة منظمة فتح بالتواصل والحوار مع كل الأطراف الفلسطينية للتوصل إلى موقف قوي يدافع عن الحقوق الفلسطينية على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء من الجانب السوري بشار الجعفري نائب وزير الخارجية والمغتربين وعثمان صعب مدير إدارة الشؤون العربية ورؤى شربجي من مكتب الوزير كما حضره من الجانب الفلسطيني روحي فتوحي وأحمد حلس عضواً اللجنة المركزية لحركة فتح والسفير الفلسطيني في دمشق سمير الرفاعي.