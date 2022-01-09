أميرعبداللهيان: اقتربنا من التوصل الى اتفاق جيد

العالم - إيران

وأوضح عبد اللهيان في لقاء مع قناة الجزيرة القطرية أن الجولة السابعة كانت قد شهدت الكثير من المشاكل والاختلافات، وقال إن طرفي التفاوض كانا بحاجة لبعض الوقت ليحددا أدبيات التفاوض فيما بينهما.

وقال: لقد اقتربنا من التوصل الى اتفاق جيد وآمل ان يتم الاتفاق باسرع وقت ولانريد مفاوضات استنزافية ومطولة.

ونوه أميرعبداللهيان إلى أن الأجواء أصبحت أكثر إيجابية وتدعوا للتفاؤل، وبشكل يثير الأمل بإمكانية التوصل لاتفاق في حال التزمت الدول الأوروبية والولايات المتحدة بتعهداتها.

وقال إن من وجهة نظر طهران فإن التوصل للاتفاق مرهون بالتزام الولايات المتحدة بالعودة لما تعهدت به في الاتفاق الذي جرى التوصل إليه عام 2015.

وفيما يتعلق بمطالب إيران برفع العقوبات، أوضح أميرعبداللهيان أن طهران تطالب برفع كافة العقوبات التي فرضت عليها من قبل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بعد تراجعه عن الاتفاق، مشيرا إلى أن الطرف الأميركي أبدى استعدادا برفع بعض العقوبات التي يرى أن بقاءها قد يضر بالتوصل لاتفاق نووي، لكن طهران تتمسك برفع كافة العقوبات التي فرضت بعد التراجع عن اتفاق 2015 بما في ذلك العقوبات التي فرضت على التجارة الإيرانية الخارجية.

وعن الضمانات التي تطالب بها طهران أوضح وزير الدبلوماسية الإيرانية أن طهران تطالب بضمانات تضمن عدم تكرار سيناريو التراجع عن الاتفاق كما حدث بعد وصول ترامب للسلطة.

العلاقات مع الرياض

وفيما يتعلق بالمفاوضات التي تجريها إيران مع السعودية في بغداد، أكد استعداد طهران لإعادة العلاقات الدبلوماسية مع السعودية في أي وقت تعلن الرياض رغبتها بذلك.

وأوضح أميرعبد اللهيان أن السعودية ترغب ببحث كافة القضايا الإقليمية لكن طهران تريد أولا التركيز على القضايا والعلاقات الثنائية ومن ثم الانطلاق للشؤون الإقليمية.

وأكد أميرعبداللهيان أن مكانة إيران في المنطقة تصب في مصلحة جيرانها العرب والمسلمين، ولن تكون ضدهم أبدا.

كما انتقد تطبيع بعض جيران إيران علاقاتهم مع الكيان الإسرائيلي، مشددا على أن هذه الدول ستكون هي أول من ستدفع ثمن التقارب مع الاحتلال.