لجنة أطباء السودان تعلن عن ارتقاء شهيد في تظاهرات اليوم

العالم - السودان

وقالت في منشور لها على صفحتها بالفيسبوك، إن ذلك نتيجة إصابة مباشرة في العنق بعبوة غاز مُسيّل للدموع.

وخرج آلاف المتظاهرين السودانيين وضواحيها مجددا اليوم الأحد لمواصلة الاحتجاجات على انقلاب 25 تشرين الأول/أكتوبر والمطالبة بسلطة مدينة خالصة.

وأدى قمع قوات الأمن لهذه الاحتجاجات الى سقوط 60 قتيلا حتى الآن، 57 منهم بالرصاص الحي، ومئات المصابين، وفق لجنة الأطباء المركزية (نقابة مستقلة). كما تعرضت 13 امرأة على الأقل لحوادث اغتصاب.

إلا أن السلطات الأمنية تنفي بانتظام استخدام الذخيرة الحية في مواجهة الاحتجاجات، بل اتهمت بعض المتظاهرين بعدم التزام السلمية في المسيرات والتسبب في إصابة العشرات من أفراد الأمن.

وعلى بعد قرابة 500 متر من القصر الجمهوري الذي أغلقت قوات الأمن الطرق المؤدية اليه أشعل المتظاهرون إطارات السيارات فتصاعد الدخان الأسود منها فيما كان الدخان الأبيض لقنابل الغاز يتصاعد في ذات الوقت.

وردد المحتجون هتاف الثورة العربية "الشعب يريد اسقاط النظام".

كما أطلقت قوات الأمن الغازات المسيلة للدموع على المتظاهرين في ضاحية بحري (شمال الخرطوم)، وفق شهود.