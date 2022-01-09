شاهد/ تحالف العدوان يبث مقطعا من 'فيلم أمريكي' على انه باليمن!

العالم- السعودية

وعرض المالكي مشاهد زاعما ان ميناء الحديدة بوابة استقبال للصواريخ البالستية من طهران، وان "المشهد لمخازن الصواريخ الايرانية في ميناء الحديدة".

وهدد ناطق تحالف العدوان في تصريحاته، بإستهداف الميناء الوحيد وجعله هدفاً عسكرياً مشروعاً.

لكن بعد التدقيق في المشاهد تبين انها مأخوذة من الفيلم الوثائقي "Severe Clear" (في الدقيقة 70:00 ) الذي يتحدث عن الغزو الامريكي للعراق عام 2003 .

والفيلم "Severe Clear" من اخراج الامريكي كريستيان فرج وانتج عام2009.

ويمكن مشاهدة الفيلم على الرابط التالي:

https://youtu.be/oz9_U00iVNk

المشاهد