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فضيحة إعلامية مدوية ..

شاهد/ تحالف العدوان يبث مقطعا من 'فيلم أمريكي' على انه باليمن!

الأحد ٠٩ يناير ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٧ بتوقيت غرينتش

عرض الناطق الرسمي باسم تحالف العدوان السعودي العميد تركي المالكي يوم امس السبت مشاهد من مقطع لفيلم هوليودي، زاعما إستخدام ميناء الحديدة في اليمن مرتكزاً لإنطلاق أعمال عسكرية.

العالم- السعودية

وعرض المالكي مشاهد زاعما ان ميناء الحديدة بوابة استقبال للصواريخ البالستية من طهران، وان "المشهد لمخازن الصواريخ الايرانية في ميناء الحديدة".

وهدد ناطق تحالف العدوان في تصريحاته، بإستهداف الميناء الوحيد وجعله هدفاً عسكرياً مشروعاً.

لكن بعد التدقيق في المشاهد تبين انها مأخوذة من الفيلم الوثائقي "Severe Clear" (في الدقيقة 70:00 ) الذي يتحدث عن الغزو الامريكي للعراق عام 2003 .

والفيلم "Severe Clear" من اخراج الامريكي كريستيان فرج وانتج عام2009.

ويمكن مشاهدة الفيلم على الرابط التالي:

https://youtu.be/oz9_U00iVNk

المشاهد

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فضيحة إعلامية مدوية .. شاهد/ تحالف العدوان يبث مقطعا من 'فيلم أمريكي' على انه باليمن!

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