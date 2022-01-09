الأحد ٠٩ يناير ٢٠٢٢
٠٧:٣٢ GMT
فارسی
البث المباشر

"قسد" تفرق مظاهرة ضدها بالرصاص الحي في ريف الرقة

الأحد ٠٩ يناير ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٤ بتوقيت غرينتش

أصيب عدد من المدنيين بجروح من جراء إقدام مجموعات من "قسد" المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي على إطلاق الرصاص الحي على مظاهرة احتجاجية ضدها في بلدة السويدية بريف الرقة.

العالم - سوريا

وأفادت مصادر أهلية لـ سانا بأن أهالي بلدة السويدية بريف الرقة خرجوا بمظاهرة مساء اليوم احتجاجاً على ممارسات “قسد” القمعية ومواصلتها سرقة محاصيلهم ومقدرات المنطقة وثرواتها فضلاً عن الفلتان الأمني المتفشي في مناطق سيطرتها.

ولفتت المصادر إلى أن “قسد” استقدمت تعزيزات عسكرية وحاولت تفريق المتظاهرين عبر إطلاق الرصاص الحي بشكل عشوائي باتجاههم ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات بين الأهالي بعضهم حالته خطرة كما اختطفت عدداً من المواطنين واقتادتهم إلى جهات مجهولة.

يشار إلى أن ارياف الرقة ودير الزور والحسكة شهدت على مدى الأشهر الماضية العديد من المظاهرات من قبل الأهالي ضد “قسد” والاحتلال الأمريكي واجهوها بإطلاق الرصاص الحي ما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين وجرح آخرين.

وفي سياق منفصل استهدف مجهولين بالعبوات الناسفة أنابيب النفط التابعة لحقل الخراطة النفطي قرب من بلدة الغدير غرب دير الزور .

روابط ذات صلة

الاحتلال الأمريكي يركب مصفاة للنفط في حقول رميلان بالحسكة

سوريا.. "قسد" تختطف شبانا من اليعربية بريف الحسكة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الاطار التنسيقي يعلن موقفه من انتخاب الحلبوسي رئيسا للبرلمان العراقي

وفاة الإعلامي المصري الشهير "وائل الإبراشي" إثر كورونا!

"قسد" تفرق مظاهرة ضدها بالرصاص الحي في ريف الرقة

تشاهدون الليلة في بانوراما.. البرلمان العراقي...خطوة متعثرة ومهام جسيمة

هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية: 18 أسيرًا أردنيا بسجون الاحتلال

وزير فرنسي: أوروبا تبحث إجراءات للرد على 'أعمال القمع' في كازاخستان