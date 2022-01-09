"قسد" تفرق مظاهرة ضدها بالرصاص الحي في ريف الرقة

العالم - سوريا

وأفادت مصادر أهلية لـ سانا بأن أهالي بلدة السويدية بريف الرقة خرجوا بمظاهرة مساء اليوم احتجاجاً على ممارسات “قسد” القمعية ومواصلتها سرقة محاصيلهم ومقدرات المنطقة وثرواتها فضلاً عن الفلتان الأمني المتفشي في مناطق سيطرتها.

ولفتت المصادر إلى أن “قسد” استقدمت تعزيزات عسكرية وحاولت تفريق المتظاهرين عبر إطلاق الرصاص الحي بشكل عشوائي باتجاههم ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات بين الأهالي بعضهم حالته خطرة كما اختطفت عدداً من المواطنين واقتادتهم إلى جهات مجهولة.

يشار إلى أن ارياف الرقة ودير الزور والحسكة شهدت على مدى الأشهر الماضية العديد من المظاهرات من قبل الأهالي ضد “قسد” والاحتلال الأمريكي واجهوها بإطلاق الرصاص الحي ما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين وجرح آخرين.

وفي سياق منفصل استهدف مجهولين بالعبوات الناسفة أنابيب النفط التابعة لحقل الخراطة النفطي قرب من بلدة الغدير غرب دير الزور .