الإثنين ١٠ يناير ٢٠٢٢
٠١:٤٥ GMT
فارسی
البث المباشر

إصابات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 60 مليون حالة

إصابات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 60 مليون حالة
الإثنين ١٠ يناير ٢٠٢٢ - ١٢:٤٣ بتوقيت غرينتش

تجاوزت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" في الولايات المتحدة مستوى 60 مليون حالة.

العالم - الأميرکيتان

وأفادت جامعة جونز هوبكينز التي تتابع تطورات الجائحة في الولايات المتحدة، في بيانات نشرتها الأحد، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة في البلاد إلى نقطة 60.062 مليون حالة بينها 837504 وفيات.

وتشير معطيات الجامعة إلى أن متوسط الإصابات اليومية خلال الأيام الـ7 الماضية بلغ في البلاد أكثر من 700000 حالة لأول مرة منذ بدء الجائحة في قفزة حادة غير مسبوقة.

كما تواجه الولايات المتحدة ارتفاعات حادة للوفيات الجديدة جراء المرض وتجاوز المؤشر اليومي خلال الأيام الـ7 الماضية حسب الجامعة مستوى 1500 حالة.

ويأتي ذلك على خلفية انتشار متسارع لمتحور "أوميكرون" المكتشف لأول مرة في جنوب أفريقيا شهر نوفمبر 2021 والذي أصبح مهيمنا في الولايات المتحدة حسب السلطات الصحية في البلاد.

روابط ذات صلة

أمريكا ستحد من خروج العسكريين من قواعدها باليابان بسبب كورونا

قفزة قياسية في إصابات ووفيات كورونا في بريطانيا

لبنان.. إرتفاع عدد مصابي كورونا الى حوالي 8000 إصابة جديدة

تصاعد انتشار "كورونا" بين صفوف الأسرى بسجون الاحتلال

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

إصابات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 60 مليون حالة

تدمير أوكار لداعش بين صلاح الدين ونينوى

شاهد.. 19 قتيلاً وعشرات المصابين بحريق في نيويورك

السعودية.. صدور أول حكم تشهير في تاريخ المملكة ضد متحرش

النفط الايرانية: إستعدنا بعض اسواقنا التصديرية السابقة

أنباء عن عدة انفجارات غرب العاصمة الأفغانية كابل