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بعد عجزه في الميدان..

بالفيديو.. تحالف العدوان السعودي يفبرك افلام وهمية في اليمن

الإثنين ١٠ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:١٧ بتوقيت غرينتش

سجل تحالف العدوان السعودي على اليمن فضيحة جديدة تمثلت في سرقة مشاهد من فيلم وثائقي أميركي عن الحرب على العراق، وادعى أنها تعود لمستودع صواريخ باليستية ايرانية في ميناء الحديدة اليمني.

العالم - اليمن

بعد عجزه عن تحقيق انجازات ميدانية في اليمن بدء تحالف العدوان السعودي بفركة افلام لصنع انتصارات اعلامية وهمية، وضعها المتابعون في خانة الفضائح والسخرية.

وففي فضحية جديدة لتحاف العدوان السعودي عرض الناطق بإسمه تركي المالكي مشاهد من فيلم وثائقي اميركي وادعى انها تعود لصواريخ ايراينة مخزنة في مكان ما في ميناء الحديدة، ليتبين ان المشاهدة مسروقة من فيلم "Severe Clear" الذي اخرجه الامريكي كريستيان فرج عام 2009 ويتحدث عن الحرب الاميركية على العراق.

المتحدث بإسم تحالف العدوان السعودي على اليمن وفي محاولة للتضليل قال في مؤتمره الصحفي الفضيحة، ان الصواريخ البالستية مخزنة في مكان ما في ميناء الحديدة، ولا يفصح عن مكانه بالتحديد، في الوقت الراهن بإعتبار ان الامر انجاز استخباري عظيم، وهو تذرع بهذه المشاهد ليخلص الى القول ان الميناء اصبح بوابة لاستقبال الصواريخ البالستية الايراينة، وكأن تحالف العدوان يذمر شرًا لهذا الميناء.

وكان تحالف العدوان السعودي على اليمن فبرك قبل نحو اسبوعين فيلمًا آخر ادعى انه لقيادي من حزب الله برفة رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية اليمنية عبدلله الحاكم، وظهر في الفيلم شخص يتحدث ولكن لا علاقة بالهجته بالهجة اللبنانية، ما اثار سخرية واسعة في وسائل التواصل الاجتماعي.

مع هكذا افلام مفبركة وما سبقها من افلام مشابه تحول تحالف العدوان السعودي على اليمن الى سخرية لدى المتابعين والخبراء الذين رأوا في هكذا فبركات دليل على عجز وهزيمة.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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بعد عجزه في الميدان.. بالفيديو.. تحالف العدوان السعودي يفبرك افلام وهمية في اليمن

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