تواصل انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي ضد الفلسطينيين

العالم - فلسطين

وأصيب شاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي، في منطقة الصدر، أثناء تواجده قرب جسر قرية خربثا المصباح غرب مدينة رام الله.

أغلقت قوات الاحتلال مدخل منطقة المسعودية التاريخية والتابعة لأراضي برقة شمال غرب نابلس، بالمكعبات الاسمنتية.

كما أجبرت سلطات الاحتلال عائلة مقدسية على هدم منزلها في قرية صور باهر جنوب شرق مدينة القدس المحتلة، بحجة البناء دون ترخيص.

وشرعت عائلة أبو كف المقدسية بهدم منزلها في قرية صور باهر جنوب شرق القدس المحتلة، بضغط من بلدية الاحتلال التي أبلغتها قرار الهدم، أو هدمه بآلياتها وتحمل تكلفة الهدم التي تصل إلى 150 ألف شيقل.

واعتقلت قوات الاحتلال فتى وشابا من بلدة بيت فجار، جنوب بيت لحم، هما: عامر خالد طقاطقة (17 عاما)، والشاب علاء محمد طقاطقة (22 عاما)، بعد أن داهمت منزلي ذويهما وفتشتهما.

وفي القدس، اعتقلت شرطة الاحتلال ثلاثة شبان من حي الشيخ جراح شرق مدينة القدس المحتلة.

وفي رام الله، اعتقلت الأسير المحرر محمد ياسين حامد من بلدة سلواد شرق رام الله، لدى مروره عبر حاجز "بيت ايل" العسكري، قرب المدخل الشمالي لمدينة البيرة.

من جانب آخر، اقتحم عشرات المستوطنين، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن عشرات المستوطنين وطلاب المعاهد التوراتية اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، وأدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية منه.

وفي نابلس، هاجم مستوطنون فعالية لزراعة أشتال حرجية في قرية برقة شمال غرب نابلس، لمناسبة يوم الشهيد الفلسطيني.

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس لـ"وفا"، بأن عشرات المستوطنين هاجموا فعالية لزراعة 600 شتلة حرجية في منطقة القصور المقابلة لجبل القبيبات، قرب موقع مستوطنة "حومش" المخلاة، وبأن جيش الاحتلال تدخل وهاجم المواطنين بقنابل الغاز المسيل للدموع.

وهاجم مستوطنون، قطيع مواشٍ في قرية المغيّر شمال شرق رام الله، بالتزامن مع قيام سلطات الاحتلال بتسليم إخطار هدم خيام لأحد المواطنين في القرية.

وأقدم 3 من المستوطنين المسلحين على دعس قطيع من المواشي، يعود للمواطن فضل أبو عليا، في منطقة جبعيت بالسهول الشرقية للقرية، ما أدى إلى نفوق رأسي غنم وإصابة 3 أخرى.