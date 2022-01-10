الإثنين ١٠ يناير ٢٠٢٢
٠٦:١٧ GMT
فارسی
البث المباشر

خطيب زاده: مايجري في فيينا هو ثمرة جهود جميع الاطراف للتوصل لنتيجة جيدة وان ايران لن تتنازل عن حقوقها

الإثنين ١٠ يناير ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. في تظاهرات السودان.. النساء تستقبل الرصاص بالزغاريط

عبدالسلام يصف خطوة ناطق تحالف العدوان الأخيرة بـ "الفضيحة الكبرى"

مساعد المتحدث باسم طالبان: الحوار مع المسؤولين الإيرانيين كان بناء

شاهد.. للمرة الثانية محمد الحلبوسي رئيسًا للبرلمان العراقي

خلية الإعلام الأمني تعلن تدمير أوكارا لداعش بين صلاح الدين ونينوى

عبداللهيان يتوجه الى مسقط