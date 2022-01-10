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النزاهة تستقدم مسؤولين سابقين لمحافظة نينوى.. لهذه الاسباب..

النزاهة تستقدم مسؤولين سابقين لمحافظة نينوى.. لهذه الاسباب..
الإثنين ١٠ يناير ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة اليوم الأثنين، عن صدور أوامر استقدامٍ بحقِّ مسؤولين سابقين في محافظة نينوى على خلفية فقدان عجلات كانت بذمتهم اثنء سيطرة جماعة "داعش" الوهابية على المحافظة.

العالم - العراق

ونقلت وكالة الانباء العراقية (واع)، عن بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة: إن "محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة إصدارت أوامر استقدامٍ بحقّ رئيس مجلس المُحافظة السابق، فضلاً عن (22) عضواً من أعضاء المجلس للدورة الأخيرة، صدر بحقهم (24) أمر استقدام".

ولفت البيان، إلى أنَّ "الأمر صدر على خلفيَّة التحقيق في قضيَّة فقدان العجلات التي كانت بذمَّتهم أثناء سيطرة تنظيم داعش الإرهابيِّ على المُحافظة".

وأضاف البيان أنَّ "الأوامر الصادرة؛ استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، شملت أيضاً نائب رئيس مجلس محافظة نينوى، ورئيسي مجلس قضائي الحمدانيَّـة وتلكيف".

وأعلنت الهيئة في وقت سابق عن صدور أوامر استقدامٍ وقبضٍ بحقِّ مسؤولين محليّين في مُحافظة نينوى، من بينهم مُحافظون سابقون ورئيس وأعضاء في مجلس المُحافظة، فضلاً عن صدور أحكامٍ تراوحت بين الحبس والسجن شملت بعضهم؛ على خلفيَّة قضايا تتعلق بالفساد وهدرٍ للمال العام.

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