قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات بعدة محافظات فلسطينية

العالم - الاحتلال

وأفادت مصادر محلية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين أواب أحمد مبارك، وهو أسير محرر، والشاب علاء صالح ابو شريفة من مخيم الجلزون، ومحمود أبو عطية من مخيم الأمعري.

كما أفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اعتقلت محمد جعفر طقاطقة (23 عاما)، وإبراهيم خالد طقاطقة (17 عاما)، ومحمد محمود طقاطقة (20 عاما)، ومأمون اكرم طقاطقة (19 عاما)، وربيع علاء طقاطقة (21 عاما)، ونور الدين جلال طقاطقة، وجميعهم من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت ناصر محمد الوحش (23 عاما) من شارع الصف وسط مدينة بيت لحم، وحازم جمعة صلاح (46 عاما) من بلدة الخضر، بعد دهم منزليهما وتفتيشهما.

وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عبد الرحمن مهند صدقة، عقب مداهمة منزله والعبث بمحتوياته.

واكدت أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية بير الباشا وداهمت منزل الأسير يعقوب عياض قادري سعيدان، وهو أحد الأسرى الستة الذين تمكنوا من انتزاع حريتهم من سجن جلبوع، ثم اعيد اعتقاله في وقت لاحق، ومنزل الاسير المحرر سامي محمد غوادرة ومنزل شقيقه مروان، وعبثت بمحتوياتها واستجوبت ساكنيها.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قريتي عرانة والجلمة وكثفت من تواجدها العسكري جنوب جنين.