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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
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مع الحدث
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انقلاب الصورة
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استوديو بيروت
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قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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خطيب زاده: الشعب الافغاني يعاني من الفقر وشحة الدواء والغذاء وان زيارة الوفد الافغاني الى طهران جاءت لمناقشة حل مشاكل هذا الشعب في هذه الفترة
خطيب زاده: الوضع في افغانستان ومايعانيه الشعب الافغاني يشكل الهاجس الاكبر لايران
خطيب زاده: المنطقة باتت منهكه من القضايا السلبية وندعم المفاوضات بين الدول المجاورة لايران
خطيب زاده: التحالف العربي ضد اليمن يجب ان ينتهي وعليه ان يترك الطريق الخاطئ الذي يسلكه
خطيب زاده: الزيارة تاتي تلبية لدعوة من الرئيس الروسي السيد بوتين
خطيب زاده: زيارة الرئيس الايراني الى روسيا تاتي في اطار التعاون المشترك بين البلدين ولها ابعاد اقتصادية ومتنوعة
خطيب زاده:زيارة مساعد الخارجية الايرانية الى كوريا الجنوبية تاتي بدعوة من كوريا وسيتم تسريح الارصد الايرانية المجمدة ولاعلاقة لها بمفاوضات فيينا
خطيب زاده: يجب مواصلة المفاوضات لتنتهي باتفاق مستدام
خطيب زاده: هناك تقدم في بعض جوانب المفاوضات وان ايران جادة فيها ونتوقع ان تكون باقي لاطراف جادة ايضا
خطيب زاده: مايجري في فيينا هو ثمرة جهود جميع الاطراف للتوصل لنتيجة جيدة وان ايران لن تتنازل عن حقوقها
خطيب زادة: نسعى من اجل الوصول الى اتفاق مستديم في مفاوضات فيينا
الإثنين ١٠ يناير ٢٠٢٢ - ٠٧:٠١ بتوقيت غرينتش
اكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة بان ايران تسعى في مفاوضات فيينا من اجل الوصول الى اتفاق مستديم ويمكن الاعتماد عليه.
العالم
-
ايران
يتبع...
تصنيف :
أهم الأخبار
إیران
سياسة
كلمات دليلية :
مفاوضات فيينا
خطيب زادة
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