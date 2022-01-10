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خطيب زادة: نسعى من اجل الوصول الى اتفاق مستديم في مفاوضات فيينا

خطيب زادة: نسعى من اجل الوصول الى اتفاق مستديم في مفاوضات فيينا
الإثنين ١٠ يناير ٢٠٢٢ - ٠٧:٠١ بتوقيت غرينتش

اكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة بان ايران تسعى في مفاوضات فيينا من اجل الوصول الى اتفاق مستديم ويمكن الاعتماد عليه.

العالم - ايران

يتبع...

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