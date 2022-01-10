العجري: فضيحة المالكي تكفي بأن يتوارى عن المشهد كسلفه العسيري!

العالم - اليمن

وأضاف العجري في اتصال مع قناة المسيرة اليمنية، لم نتوقع أن يكون ناطق العدوان بهذه الجرأة من الكذب وأن يلجأ إلى تبريرات مفضوحة لإغلاق الميناء، فضيحة المالكي يجب أن تصل إلى المجتمع الدولي والأمم المتحدة لكشف ادعاءات العدوان .

وأكد العجري أن دول العدوان تعاني من فشل أهدافها وقد فقدت السيطرة على اليمن وتسعى من خلال سلوكها العدواني لإظهار أنها مسيطرة على الوضع.

وأشار العجري الى أن فضيحة ناطق العدوان يجب أن تحرج المجتمع الدولي إزاء إغلاق ميناء الحديدة.

كما قال العجري في تغريدة على تويتر:"لا يقف الامر عند صورة مفبركة، فالحرب من اولها مبنية على تقارير سياسية مفبركة، والسؤال هل سيدفع هذا القيادة السعودية لمراجعة موقفهم والانتباه للتقارير المفبركة التي يعدها تجار الحروب السعوديون مع مرتزقتهم اليمنيين، ألا يكفي ماقد ورطوكم في اليمن والخراب الذي احدثتموه من وراء الاوهام ؟".