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هنية: الأسرى قضية وطنية ونفكر بكيفية تحريرهم

هنية: الأسرى قضية وطنية ونفكر بكيفية تحريرهم
الإثنين ١٠ يناير ٢٠٢٢ - ٠٧:١٣ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أنه لا بد أن نعود إلى الوطن وإلى بلادنا التي هُجرنا منها.

العالم - فلسطين

وقال هنية: "إن حركة حماس حركة تحرر وطني، تحترم مَن يؤمنون بالوحدة الفلسطينية".

وأضاف هنية: "من أدبيات حماس قائمة على مفهوم الشراكة، والجميع يجب أن يكون على الخارطة السياسية وخارطة العمل المقاوم".

وتابع:"التقيت بالشيخ أحمد ياسين أول مرة عام ١٩٧٣ حين كان الشيخ يهتم بالفتية والشباب ويعطيهم الدروس".

وأوضح أن، الشيخ أحمد الياسين دائما ما كان يؤكد أن مَن ينتصر في معركة الجيل ينتصر في معركة المستقبل"، مضيفاً "انضممت إلى حماس في الثمانينيات، ودخلت المحاضن التربوية والأسرية، وأصبحت جزءًا من الحركة".

وأشار إلى أن حماس تحتل الصدارة في المشهد المقاوم والجهادي، موضحاً أن قضية الأسرى بالنسبة لحماس قضية وطنية بامتياز، وكانت دائمًا تفكر في كيفية تحريرهم.

ولفت هنية، بأنه على إثر أسر الجندي نسيم توليدانو تم إبعادنا إلى مرج الزهور، لافتاً أنه في مرج الزهور قررنا عدم مغادرة تلك المنطقة إلا بالعودة إلى بلادنا فلسطين.

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