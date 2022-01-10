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البحرية المصرية تنفّذ تدريبا مشتركا مع اميركا في البحر الاحمر

البحرية المصرية تنفّذ تدريبا مشتركا مع اميركا في البحر الاحمر
الإثنين ١٠ يناير ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٥ بتوقيت غرينتش

نفّذت القوات البحرية المصرية تدريباً مشتركاً مع نظيرتها الأميركية في البحر الأحمر، توازياً مع تدريب آخر يضم عناصر من القوات المسلحة المصرية والسعودية، ويقام في السعودية.

العالم-مصر

ووفق بيان الجيش المصري، تضمّن التدريب البحري «مجموعة من الأنشطة القتالية البحرية المختلفة، والتدريب على إجراءات الأمن البحري بالبحر الأحمر، ومجابهة التهديدات البحرية غير النمطية».

وأشار البيان إلى تركيز التدريب على «حماية سفينة تحمل شحنات هامة»، ما أظهر بحسب البيان «مدى قدرة الوحدات البحرية المشتركة على تنفيذ مهامها بدقة وإتقان للحفاظ على أمن وحرية الملاحة بالبحر الأحمر».

وفي بيان ثان، أعلن الجيش المصري انطلاق فعاليات التدريب المصري ـــ السعودي المشترك «تبوك 5»، الذي يستمر لعدة أيام في السعودية.

ووفق البيان: «يعد التدريب المشترك (تبوك 5) واحداً من أكبر التدريبات المشتركة بين البلدين من حيث حجم القوات المشاركة وتنوع الأنشطة التدريبية».

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