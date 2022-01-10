تشريد أكثر من 5000 شخص من الروهينغا بسبب حریق فی مخيّم ببنغلادش

العالم-اسیا والباسفیک

يعيش حوالى 850 ألفاً من الأقلية المسلمة المضطهدة، فر كثير منهم من حملة عسكرية عام 2017 في بورما خلص محققو الأمم المتحدة إلى أنها نُفِّذت "بنية الإبادة الجماعية"، في مجموعة مخيمات في منطقة كوكس بازار الحدودية في بنغلادش.



وقال المتحدث باسم كتيبة الشرطة التي تتولى الأمن في المخيم قمران حسين إن "نحو 1200 منزل أتت عليه النيران".



وأوضح أن الحريق بدأ في "المخيم 16" وانتشر عبر أكواخ مصنوعة من الخيزران والقماش المشمع، ما تسبب في تشريد أكثر من 5000 شخص.



تلقى بنغلادش إشادات لاستقبالها لاجئين تدفقوا عبر الحدود من بورما، لكنها لم تنجح كثيرا في إيجاد أماكن اقامة دائمة لهم.