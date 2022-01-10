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الديمقراطي الكردستاني يتحدث عن حسم منصب رئيس الجمهورية

الديمقراطي الكردستاني يتحدث عن حسم منصب رئيس الجمهورية
الإثنين ١٠ يناير ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٨ بتوقيت غرينتش

أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الاثنين، حسم منصب رئيس الجمهورية، مشيراً إلى تقديم مرشحين للمنصب.

العالم - العراق

وحسب وكالة الأنباء العراقية (واع)، قال النائب عن الحزب مهدي كريم، إنّ "الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين اتفقا على ترشيح شخصيتن لمنصب رئيس الجمهورية"، مبيناً، أنّ "المرشحين تمّ تقديمهما من قبل الاتحاد الوطني".

وأضاف النائب مهدي كريم، أنه "تمّ حسم الأمر، سواء من قبل الكتل الكردية أوالكتل الأخرى كتقدم أو التيار الصدري"، مشيراً الى أنه "مثلما تم تمرير رئيس مجلس النواب ونائبيه، سيمرر مرشح الكرد لمنصب رئيس الجمهورية بسهولة".

وقال، أنّ "منصب رئيس مجلس الوزراء من حصة المكوّن الشيعي، واي شخصية تخرج من هذا المكوّن، لا يوجد اعتراض عليها من قبل الكرد أو المكون السني".

وانتخب مجلس النواب امس الأحد، بدورته التشريعية الخامسة، محمد الحلبوسي رئيساً وحاكم الزاملي نائباً أول وشاخوان عبد الله نائباً ثانياً.

فيما قدمت الكتلة الصدرية، أمس، اسماء وتواقيع الكتلة النيابية الأكثر عدداً بعد تسلّم رئاسة مجلس النواب بدورته التشريعية الخامسة مهامها.

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