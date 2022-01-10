الإثنين ١٠ يناير ٢٠٢٢
٠٨:٢٣ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو.. الكاتب والمفكر اللبناني ميشال كعدي:

المكتبات الاوروبية كانت مصدر كتبي عن أهل البيت عليهم السلام

الإثنين ١٠ يناير ٢٠٢٢ - ٠٧:٤٩ بتوقيت غرينتش

قال  الكاتب والمفكر اللبناني ميشال كعدي ان الحديث عن آل البيت عليهم السلام بالنسبة لي هو حديث عن القديسين وكانها اصبحت من النذور علي ان انهي اثنا عشر كتابا عن اثني عشر اماما.

العالم – خاص بالعالم

واضاف المفكر اللبناني خلال استضافته في برنامج صباح جديد الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات طهران انه بالاضافة الى تأليفاته عن أهل البيت عليهم السلام لديه اطروحة تضم سبعة كيلو ورق على الاقل هي ايضا تتحدث عن فضائل أهل البيت عليهم السلام.

واضاف ميشال كعدي ان آخر كتاب يفكر في تأليفه هو عن الامام الحسن عليه السلام مؤكدا ان هذا الامام منسي عند الاسلام ولابد من كلمة تعطيه حقه في الحياة، في كتاب اطلق عليه اسم "في حضرة الامام الحسن عليه السلام".

وقال ان من الكتب القيمة التي كتبها هي "الامام علي عليه السلام نهجا وروحا وفقهما" والزهراء سلام الله عليها اولى الأديبات. و"الامام زين العابدين عليه السلام والفكر المسيحي" و"الامام الحسين عليه السلام قدوة ورسالة" و"الامام الرضا عليه السلام ابعاد روحية وعلمية".

وكشف الكاتب والمفكر اللبناني عن المصادر التي ساهمت في كتبه عن اهل البيت عليهم السلام قائلا انه استعان بمصادر عن أهل البيت عليهم السلام في المكتبات الاوروبية والفاتيكان بالتحديد.

روابط ذات صلة

الاديب ميشال كعدي يطلق كتابه "في حضرة الامام الحسن"

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد..أسوء حريق في تاريخ نيويورك وماذا نتج عنه!

بعد فضيحة صواريخ الحُديدة.. ما الذي يجبر السعودية على تقبل هذا الوضع؟

بالفيديو.. الكاتب والمفكر اللبناني ميشال كعدي: الشهيد قاسم سليماني عاش الرب في أضلاعه وقلبه

الأمم المتحدة ترحب باجتماع الناظوري والحداد في سرت للمرة الثانية

معركة سعيد بوجْه القضاء: كسْر «التابو» مكسباً وحيداً؟

ماذا جني تحالف العدوان من عملية 'إعصار الجنوب'؟