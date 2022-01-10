المكتبات الاوروبية كانت مصدر كتبي عن أهل البيت عليهم السلام

العالم – خاص بالعالم

واضاف المفكر اللبناني خلال استضافته في برنامج صباح جديد الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات طهران انه بالاضافة الى تأليفاته عن أهل البيت عليهم السلام لديه اطروحة تضم سبعة كيلو ورق على الاقل هي ايضا تتحدث عن فضائل أهل البيت عليهم السلام.

واضاف ميشال كعدي ان آخر كتاب يفكر في تأليفه هو عن الامام الحسن عليه السلام مؤكدا ان هذا الامام منسي عند الاسلام ولابد من كلمة تعطيه حقه في الحياة، في كتاب اطلق عليه اسم "في حضرة الامام الحسن عليه السلام".

وقال ان من الكتب القيمة التي كتبها هي "الامام علي عليه السلام نهجا وروحا وفقهما" والزهراء سلام الله عليها اولى الأديبات. و"الامام زين العابدين عليه السلام والفكر المسيحي" و"الامام الحسين عليه السلام قدوة ورسالة" و"الامام الرضا عليه السلام ابعاد روحية وعلمية".

وكشف الكاتب والمفكر اللبناني عن المصادر التي ساهمت في كتبه عن اهل البيت عليهم السلام قائلا انه استعان بمصادر عن أهل البيت عليهم السلام في المكتبات الاوروبية والفاتيكان بالتحديد.