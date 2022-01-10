شاهد.. التطبيع التربوي وكيفية المواجهة.. الجزء الأول

العالم - نوافذ

التطبيع هو العمل على ابتلاع ذاكرة جديدة تخفي حق الأصيل وتجعل من المغتصب صديقا واعدا ومن أهل الأرض ضيوفا عابرين. هو عملية تزييف الحقائق تحت عنوان الاسلام المزعوم واختراق لجميع حقولنا الثقافية والفكرية والتربوية. واجتثاث ثقافة المقاومة والرفض للعدوان من الداخل. وتطبيع الاجيال على ثقافة الذل والهوان والتسليم للمحتل.

قالها احد المستشرقين يوما اذا اردت ان تهدم حضارة فعليك بخطوات ثلاث: اهدم الاسرة والتعليم واسقط القدوات والمرجعيات. هو فعل ممنهج بقوة ناعمة تتسرب الى اسرنا ومدارسنا وبناء ذاكرة وثقافة أبنائنا. قوة ناعمة لكنها فتاكة ما لم نطلق صفارة الانذار ونجند كامل طاقاتنا لمواجهة هذا المخطط.

برنامج نوافذ الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت تطرق الى ملف التطبيع التربوي الذي يعتبر أخطر تطبيع على الاطلاق.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

ضيوف الحلقة:

د. عبد الله قصير – المنسق العام لمؤتمر مناهضة التطبيع التربوي

د. فداء بو حيدر – أستاذ في علم الاجتماع السياسي

د. كمال مغيث – كاتب وخبير تربوي