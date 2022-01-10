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توقيف نحو 8 آلاف شخص منذ اندلاع الاحتجاجات في كازاخستان

توقيف نحو 8 آلاف شخص منذ اندلاع الاحتجاجات في كازاخستان
الإثنين ١٠ يناير ٢٠٢٢ - ٠٩:٠٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الداخلية في كازاخستان، الإثنين، أن إجمالي عدد الموقوفين منذ بدء الاحتجاجات في البلاد الأسبوع الماضي، وصل إلى 7 آلاف و939 شخصًا.

العالم-اسيا والباسفيك

وقالت الوزارة في بيان، إن "عملية مكافحة الإرهاب مستمرة حاليا من أجل الحفاظ على الأمن والنظام في البلاد".

وأضاف البيان أن الوضع استقر في جميع مناطق البلاد، وأنه تم تحرير المباني الحكومية التي تم الاستيلاء عليها مسبقا.

وفي 2 يناير/ كانون الثاني الجاري، اندلعت احتجاجات في كازاخستان بسبب زيادة أسعار الغاز، أسفرت عن سقوط ضحايا وأعمال نهب وشغب في ألماتي، كبرى مدن البلاد.

وفي 5 يناير، أعلنت الحكومة استقالتها على خلفية الاحتجاجات المناهضة لها، تلاها فرض حالة الطوارئ في عموم البلاد بهدف حفظ الأمن العام.

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