شاهد.. التطبيع التربوي وكيفية المواجهة.. الجزء الثاني

العالم - نوافذ

وقال ضيف الحلقة المنسق العام لمؤتمر مناهضة التطبيع التربوي الدكتور عبد الله قصير انه ينشط بمعية عدد من التربويين في العالم العربي في دراسة تربوية في العالم العربي والإسلامي، كشفوا من خلالها خطوات التطبيع التربوي من خلال حذف بعض الدول مناهج تتعلق بالقضية الفلسطينية.

وأضاف ان بعض الدول حذفت تاريخ الصراع العربي الاسرائيلي وفي مادة الجغرافيا حذفت اسم فلسطين ووضعت مكانه اسم "إسرائيل" . واشار الى ان دولة مصر العربية تذكر بالاسم ان القدس المحتلة هي عاصمة لـ"إسرائيل". واضاف ان أوامر حذف المناهج التعليمية في مدارس دول الخليج الفارسي التي تذكر الصراع العربي الاسرائيلي جائت من الولايات المتحدة وان احد دعاة الدين هو الذي ذكر هذه المعلومة عبر احدى المطات التلفزيونية العربية.

عبد الله قصير اكد ان حذف المناهج التعليمية التي تذكر الصراع العربي الاسرائيلي جائت قبل التطبيع السياسي.

من جهته قال الأستاذ في علم الاجتماع السياسي الدكتور فداء بو حيدر انه عندما نتحدث عن الكيان الاسرائيلي يعني نتحدث عن أكبر عملية تزوير في التاريخ منذ نشأته الى اليوم.

واضاف ان التطبيع التربوي يعني عدم اطلاع الاجيال عن ما حصل في القرن العشرين وحتى الذي حصل وهو تقسيم المنطقة واعطاء الصهاينة ارض فلسطين يبرز في المناهج على انه شرعي وفي حال المخالفة يعني التمرد على الشرعية.

واشار الى ان التطبيع هو القبول بما حصل من نهب للثروات وتقسيم للأرضي ولذا فإن اليهود صاروا يبحثوا عن شرعيتهم من خلال أربع محطات وهي الكتب الدينية والمنظمات الاعلامية التي دعمتهم بالقوانين المزورة و ما فرض بالقوة والاعتراف الديني بهم.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

ضيوف الحلقة:

د. عبد الله قصير – المنسق العام لمؤتمر مناهضة التطبيع التربوي

د. فداء بو حيدر – أستاذ في علم الاجتماع السياسي

د. كمال مغيث – كاتب وخبير تربوي