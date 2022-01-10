التطبيع التربوي وكيفية المواجهة

العالم - نوافذ

وقال ضيوف الحلقة انهم ينشطون في دراسة تربوية في العالم العربي والإسلامي، كشفوا من خلالها خطوات التطبيع التربوي من خلال حذف بعض الدول مناهج تتعلق بالقضية الفلسطينية.

وأضافوا ان بعض الدول حذفت تاريخ الصراع العربي الاسرائيلي وفي مادة الجغرافيا حذفت اسم فلسطين ووضعت مكانه اسم "إسرائيل" . واشاروا الى ان دولة مصر العربية تذكر بالاسم ان القدس المحتلة هي عاصمة لـ"إسرائيل". وان أوامر حذف المناهج التعليمية في مدارس دول الخليج الفارسي التي تذكر الصراع العربي الاسرائيلي جائت من الولايات المتحدة وان احد دعاة الدين هو الذي ذكر هذه المعلومة عبر احدى المطات التلفزيونية العربية.

ضيوف الحلقة اكدوا ان حذف المناهج التعليمية التي تذكر الصراع العربي الاسرائيلي جائت قبل التطبيع السياسي، مؤكدين انه عندما نتحدث عن الكيان الاسرائيلي يعني نتحدث عن أكبر عملية تزوير في التاريخ منذ نشأته الى اليوم.

واضافوا ان التطبيع التربوي يعني عدم اطلاع الاجيال عن ما حصل في القرن العشرين وحتى الذي حصل وهو تقسيم المنطقة واعطاء الصهاينة ارض فلسطين يبرز في المناهج على انه شرعي وفي حال المخالفة يعني التمرد على الشرعية.

واشاروا الى ان التطبيع هو القبول بما حصل من نهب للثروات وتقسيم للأرضي ولذا فإن اليهود صاروا يبحثوا عن شرعيتهم من خلال أربع محطات وهي الكتب الدينية والمنظمات الاعلامية التي دعمتهم بالقوانين المزورة و ما فرض بالقوة والاعتراف الديني بهم.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

ضيوف الحلقة:

د. عبد الله قصير – المنسق العام لمؤتمر مناهضة التطبيع التربوي

د. فداء بو حيدر – أستاذ في علم الاجتماع السياسي

د. كمال مغيث – كاتب وخبير تربوي

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/5989383

https://www.alalam.ir/news/5989413