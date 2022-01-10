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موفد العالم: هنالك مشروع خط الترانسيت بين ايران سلطنة عمان وزيارة أمير عبداللهيان الجارية لمسقط تسعى لتفعيله

الإثنين ١٠ يناير ٢٠٢٢ - ٠٩:٠٧ بتوقيت غرينتش

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