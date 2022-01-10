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بالفيديو.. المنسق العام لمؤتمر مناهضة التطبيع التربوي:

دولة عربية تعترف بالقدس المحتلة عاصمة لـ"إسرائيل"

الإثنين ١٠ يناير ٢٠٢٢ - ٠٩:٤٠ بتوقيت غرينتش

قال المنسق العام لمؤتمر مناهضة التطبيع التربوي الدكتور عبد الله قصير انه ينشط بمعية عدد من التربويين في العالم العربي في دراسة تربوية في العالم العربي والإسلامي، كشفوا من خلالها خطوات التطبيع التربوي من خلال حذف بعض الدول مناهج تتعلق بالقضية الفلسطينية.

العالم - خاص بالعالم

وخلال مشاركته في برنامج "نوافذ" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الإخبارية من استوديوهات بيروت أضاف ان بعض الدول حذفت تاريخ الصراع العربي الاسرائيلي وفي مادة الجغرافيا حذفت اسم فلسطين ووضعت مكانه اسم "إسرائيل".

واشار الى ان دولة مصر العربية تذكر بالاسم ان القدس المحتلة هي عاصمة لـ"إسرائيل". واضاف ان أوامر حذف المناهج التعليمية في مدارس دول الخليج الفارسي التي تذكر الصراع العربي الاسرائيلي جائت من الولايات المتحدة وان احد دعاة الدين هو الذي ذكر هذه المعلومة عبر احدى المطات التلفزيونية العربية.

عبد الله قصير اكد ان حذف المناهج التعليمية التي تذكر الصراع العربي الاسرائيلي جائت قبل التطبيع السياسي.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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