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بالفيديو.. أستاذ في علم الاجتماع السياسي:

التطبيع يعني عدم اطلاع الاجيال عن ما حصل في القرن العشرين

الإثنين ١٠ يناير ٢٠٢٢ - ٠٩:٤٠ بتوقيت غرينتش

قال الأستاذ في علم الاجتماع السياسي الدكتور فداء بو حيدر انه عندما نتحدث عن الكيان الاسرائيلي يعني نتحدث عن أكبر عملية تزوير في التاريخ منذ نشأته الى اليوم.

العالم - خاص بالعالم

وخلال مشاركته في برنامج "نوافذ" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت اضاف ان التطبيع التربوي يعني عدم اطلاع الاجيال عن ما حصل في القرن العشرين وحتى الذي حصل وهو تقسيم المنطقة واعطاء الصهاينة ارض فلسطين يبرز في المناهج على انه شرعي وفي حال المخالفة يعني التمرد على الشرعية.

واشار الى ان التطبيع هو القبول بما حصل من نهب للثروات وتقسيم للأرضي ولذا فإن اليهود صاروا يبحثوا عن شرعيتهم من خلال أربع محطات وهي الكتب الدينية والمنظمات الاعلامية التي دعمتهم بالقوانين المزورة و ما فرض بالقوة والاعتراف الديني بهم.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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بالفيديو.. أستاذ في علم الاجتماع السياسي: التطبيع يعني عدم اطلاع الاجيال عن ما حصل في القرن العشرين