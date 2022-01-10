الإثنين ١٠ يناير ٢٠٢٢
١١:٢٣ GMT
فارسی
البث المباشر

مخطط إسرائيلي لانتزاع صلاحيات الأوقاف الإسلامية عن الأقصى

مخطط إسرائيلي لانتزاع صلاحيات الأوقاف الإسلامية عن الأقصى
الإثنين ١٠ يناير ٢٠٢٢ - ١١:١٥ بتوقيت غرينتش

حذرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات من مخطط إسرائيلي متدحرج لتقويض صلاحيات الأوقاف الإسلامية على المسجد الأقصى المبارك.

العالم - فلسطين

وقالت الهيئة في بيان صحفي اليوم الإثنين، إن عرقلة شرطة الاحتلال الإسرائيلية لعمل إدارة الأوقاف الإسلامية بلغت حدا من التمادي لا يمكن قبوله، ويهدد بشكل خطير صلاحيات مؤسسة الأوقاف باعتبارها الجهة ذات المسؤولية الحصرية في إدارة وعمارة وصيانة المسجد الأقصى المبارك، والتي تستمد شرعيتها القانونية والسياسية والدينية من الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية.

وأكدت أن عرقلة عمليات الترميم داخل المسجد والاعتداءات المستمرة التي يتعرض لها العاملون في لجنة الإعمار من جانب شرطة الاحتلال، إضافة إلى تصاعد موجة الاقتحامات اليومية وتمكين المستوطنين من ممارسة كافة أشكال الانتهاكات لحرمة المسجد، تشكل مؤشرا واضحا وخطيرا على الأهداف المبيتة للمؤسسة الإسرائيلية في تغيير الوضع التاريخي والقانوني والديني للمسجد الأقصى، وصولا الى تكريس التقسيم الزماني والمكاني.

وحذرت الهيئة، سلطات الاحتلال من مغبة الاستمرار في هذه الممارسات وما تشكله من استفزاز لمشاعر المسلمين ومن مخاطر وتداعيات سيتحمل الاحتلال مسؤوليتها، مؤكدة أن الصمت تجاه هذه الممارسات لن يستمر طويلا.

ودعت العالمين العربي والإسلامي إلى ضرورة التعامل بجدية إزاء المخاطر المحدقة بالمسجد الأقصى، وإلى ضرورة التحرك على كافة المستويات لإنقاذ المسجد الأقصى وحمايته من الأخطار المحدقة به.

روابط ذات صلة

كتائب شهداء الاقصى تتوعد الاحتلال بسبب أسير مريض

الفلسطينيون يؤدون صلاة الفجر في المسجد الاقصى المبارك

الشيخ رائد صالح: تصعيد الإحتلال في الاقصى محاولة فاشلة

المستوطنون يقتحمون باحات الاقصى في القدس المحتلة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

كهرباء الحسكة: صيانة 667 مركز تحويل خلال العام الماضي

الصحة الإيرانية تعلن تسجيل37 وفاة جديدة بكورونا

الاحتلال يعتقل عشرات الفلسطينيين بينهم أسير محرر

الشيخ دعموش: واشنطن تسعى لتحويل البرلمان إلى منصة لاستهداف المقاومة

بالفيديو.. قاسم توكاييف: ماحصل في كازاخستان محاولة انقلاب

توكاييف يتحدث عن محاولات متكررة لقوى مدمرة بهدف زعزعة استقرار كازاخستان