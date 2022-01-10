الامم المتحدة والجزائر يشددان على دعم الحوار الليبي- الليبي

العالم-ليبيا

جاء ذلك خلال بحث المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، أمس الاحد مع السفير الجزائري، سليمان شنين، آخر تطورات الوضع في ليبيا.

وغردت وليامز عبر حسابها الرسمي بموقع " تويتر" عقب اللقاء الذي وصفته بالمثمر قائلة: " برفقة منسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ريزدون زينينغا، عقدت اجتماعاً مثمراً مع سعادة السفير الجزائري، سليمان شنين، لمناقشة التطورات الأخيرة في ليبيا" .

وأضافت وليامز: " وشددنا على الدور المهم لجيران ليبيا في دعم مسارات الحوار الليبي - الليبي الثلاثة»، في إشارة للمسارات السياسية والاقتصادية والعسكرية.