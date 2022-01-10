وزير الخارجية الإيراني يلتقي نظيره العماني

العالم - ايران

وكان اميرعبداللهيان قال فور وصوله العاصمة العمانية مسقط، سنجري خلال هذه الزيارة التي تستغرق يومًا واحدًا ، محادثات مع المسؤولين العمانيين بمن فيهم وزير الخارجية بشأن تطوير العلاقات الثنائية والإقليمية والدولية".

واكد ان العلاقات بين طهران ومسقط طويلة الأمد ومستقرة، وفي سياق هذه العلاقات نحن مهتمون بتعزيز ها لتشمل مختلف المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية والتجارية.

واشار إلى الاتفاقية الرباعية الخاصة بإحياء خط الترانزيت بين إيران وسلطنة عمان وتركمانستان وأوزبكستان ،وقال نأمل أن يتم خلال هذه الزيارة تطوير العلاقات مع الدول المتشاطئة على الخليج الفارسي على غرار علاقاتنا مع دول الجوار الشمالية وعلى اساس اهتمام الحكومة الايرانية بتوسيع العلاقات مع دول الجوار.