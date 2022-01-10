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إرث الشهيد قاسم سليماني ما زال قائما في المنطقة

الإثنين ١٠ يناير ٢٠٢٢ - ٠٧:١٥ بتوقيت غرينتش

إرث الشهيد قاسم سليماني ما زال قائما في المنطقة، هكذا عبّر الصهاينة عن قلقهم من مشاهد احياء الذكرى الثانية لاستشهاده مقرين بأن روح المقاومة عند الشهيد سليماني مازالت تتفاعل لدى الشعوب وحركات المقاومة وهو ما اشرت اليه القناة 13 العبرية.

العالمالعين الإسرائيلية

ويسلط برنامج"العين الاسرائيلية"الضوء على ما رصدته التلفزة الاسرائيلي بكثير اهتمام مشاهد إحياء الذكرى الثانية لاغتيال الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس والمواقف التي أطلقت خلالها.

كما ركزت على الخشية من التورط الصهيوني في أي حرب ضد ايران فيما العين كانت على غزة وما يمكن أن يحدث بعد سقوط صواريخ من غزة في العمق الصهيوني.

وسلط البرنامج على ما أبداه اعلام العدو خشية من التورط في حرب مع ايران ومن تداعيات القادة السياسيين بضرب المنشآت النووية الايرانية محذرا من خوض مغامرة غير محسوبة كما اشارة القناة الـ14 العبرية.

وتطرق البرنامج الى ما استشعره الاحتلال باطلاق طهران صاروخا الى الفضاء يحمل أجهزة بحثية ما توقف عتند اعلام العدو الذي وصف الخطوة الايرانية بالمتحدية بحسب القناة 13 العبرية.

وناقش برنامج" العين الاسرائيلية" موضوع الرد الصاروخي للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة على الاعتداءات الصهيونية المتكررة رأى فيه الاحتلال خطرا قد يتحول الى مواجهة عسكرية كبيرة اذا تكرر وهو ما ما يحذر منه العدو حتى الان بحسب القناة 14 العبرية .

ولمناقشة موضوع الحلقة من برنامج " العين الاسرائيلية "، نستضيف:

- حسن عليان الباحث السياسي والمتابع للشأن الاسرائيلي

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:
https://www.alalam.ir/news/5989733

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